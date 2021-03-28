COVAX проявляет двойные стандарты в отношении Азербайджана

Существует общее соглашение о справедливом распределении вакцин по отдельным странам в рамках совместного проекта Всемирной организации здравоохранения, UNICEF и COVAX. Азербайджан присоединился к инициативе COVAX и осуществил туда финансовый вклад. Однако до сих пор в нашу страну не было доставлено ни одной дозы вакцины.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

Профессор напомнил, что Азербайджан стал первым государством на Южном Кавказе, начавшим процесс вакцинации, приобретя китайскую вакцину CoronaVac.

"Азербайджан обеспечивает охрану здоровья собственных граждан. Но дело в том, что процесс справедливого распределения вакцин в мире не соблюдается. На протяжении многих лет мировое сообщество подходило к вопросу нашей территориальной целостности с двойными стандартами. Сегодня мы отчетливо наблюдаем двойные стандарты и в вопросе вакцин. Как получилось, что COVAX доставляет вакцины в соседнюю Грузию, но не может привезти их в Азербайджан?", - недоумевает он.

Исходя из этого, продолжил доктор медицинских наук, Азербайджан решил закупать вакцины на индивидуальном уровне.

"Государство мобилизовало свои ресурсы и самостоятельно защищает своих граждан от пандемии коронавируса. То есть, мы защищаем свой генофонд. В этом смысле приобретение государством вакцин вне инициативы COVAX имеет серьезное значение. Таким образом, Азербайджан, полагаясь на собственные ресурсы, успешно борется с COVID-19. При этом, наша страна еще раз убедилась в отсутствии справедливости COVAX по такому важному вопросу, от которого зависят жизни миллионов граждан", - подытожил Адиль Гейбулла.

Абдул Керимханов