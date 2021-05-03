Россиянка выстрелила таксисту в голову из-за цены поездки

В Перми пассажирка выстрелила в голову водителю такси из травматического пистолета из-за того, что ее не устроила цена поездки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел вечером 30 апреля на территории аэропорта "Большое Савино". На въезде в парковочную зону аэропорта между женщиной и водителем произошла ссора из-за стоимости поездки. В итоге россиянка достала пистолет, выстрелила, но промахнулась. 63-летний таксист получил травму губы.

На место происшествия приехали медики. От госпитализации водитель отказался. Женщину увезли на допрос в отделение полиции.

Позже в правоохранительных органах отметили, что задержанная женщина ранее была судима за мошенничество. Как сообщило МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу, по факту произошедшего началась проверка.