В Брюсселе задержали 132 участников не разрешенного фестиваля

В Брюсселе полиция задержала 132 участника не разрешенного фестиваля Boum2. Об этом сообщила официальный представить полиции Ильсе Ван де Кир, пишет бельгийское издание LeSoir, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В общей сложности 132 человека были задержаны по итогам акции Boum2", - сказала полицейский.

Активисты пытались провести мероприятие в столичном парке Ля Камбр. При столкновениях пострадали 15 участников и 13 полицейских. Акция была запрещена из-за ситуации с коронавирусом.

Кроме того, в Берлине на первомайских демонстрациях полиция задержала около 240 протестующих. Кроме того, пострадали около 30 полицейских. В городе за день прошли около 20 акций. Беспорядки начались после вечернего митинга в округе Нойкельн-Кройцберг, на который вышли от 8 до 10 тысяч человек.

Также в Париже 1 мая полиция вновь применила слезоточивый газ против манифестантов после того как начались столкновения между антифашистами и представителями Всеобщей конфедерации труда. Отмечается, что были задержаны 34 человека.

Фото: Francisco Seco/AP