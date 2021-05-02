Двое неизвестных проникли в резиденцию Елизаветы II

Британские правоохранители задержали двух человек, которые проникли на территорию королевской резиденции в Виндзоре, где находится королева Елизавета II, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"29-летняя женщина и 31-летний мужчина, оба из Лондона, были арестованы по подозрению в нахождении на закрытой территории", - заявили в полиции.

Неизвестных обнаружили в Большом Виндзорском парке недалеко от резиденции Роял-лодж, где проживает принц Эндрю.