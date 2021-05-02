https://news.day.az/world/1339215.html Двое неизвестных проникли в резиденцию Елизаветы II
Двое неизвестных проникли в резиденцию Елизаветы II
Британские правоохранители задержали двух человек, которые проникли на территорию королевской резиденции в Виндзоре, где находится королева Елизавета II, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"29-летняя женщина и 31-летний мужчина, оба из Лондона, были арестованы по подозрению в нахождении на закрытой территории", - заявили в полиции.
Неизвестных обнаружили в Большом Виндзорском парке недалеко от резиденции Роял-лодж, где проживает принц Эндрю.
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