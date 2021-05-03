В Госдепе США не исключили бойкот Олимпиады-2022 в Пекине

США пока что не рассматривают возможность бойкота зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2022 году в Пекине. При этом не исключается, что такое решение могут принять. Об этом 2 мая заявил в интервью телекомпании CBS госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В данный момент мы не сосредоточены на вопросе бойкота. Это просто не то, о чем мы сейчас задумываемся. До нее еще год", - заявил он.

При этом на уточняющий вопрос ведущей телеканала о том, возможен ли бойкот Соединенными Штатами Олимпиады в Пекине, Блинкен сказал: "Никогда не говорите, что что-то невозможно".

В то же время госсекретарь отметил, что вооруженный конфликт с Китаем не выгоден для обеих стран. Блинкен заявил, что в последнее время Китай ведет себя более агрессивно за рубежом.

"Мы не можем позволить себе роскошь не иметь дела с Китаем", - сказал он.