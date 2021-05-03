В Германии разоблачили сеть педофилов, в которой состояло 400 тысяч человек

В Германии полицейские раскрыли в анонимном сегменте интернета DarkNet платформу распространения детской порнографии, насчитывающую свыше 400 тысяч членов. Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

К настоящему времени задержаны трое граждан ФРГ. Еще одного подозреваемого по запросу немецких следователей арестовали в Парагвае. В рамках следственных мероприятий состоялись обыски на семи объектах в федеральных землях Гамбург, Бавария и Северный Рейн - Вестфалия.

Отмечается, что ликвидированная платформа существовала в DarkNet как минимум с июня 2019 года.