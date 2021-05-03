https://news.day.az/world/1339596.html Жуткая авария в Пакистане - много погибших
Жуткая авария в Пакистане - много погибших
По меньшей мере 13 человек погибли, еще 25 получили ранения в понедельник в результате аварии автобуса в пакистанской провинции Пенджаб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По предварительной версии, водитель превысил допустимую скорость движения и потерял управление, из-за чего автобус перевернулся.
Пострадавшие госпитализированы.
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