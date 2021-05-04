Билл Гейтс разводится с женой

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили в понедельник о разводе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в совместном заявлении супругов, которое Гейтс разместил в своем Twitter.

"После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак", - говорится в заявлении супругов.

Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.

"Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни", - отметили Гейтсы.

Финансовая сторона развода не раскрывается.

Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.