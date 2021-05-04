Пожар произошел в гостинице на юго-востоке Москвы, погибли три человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ГУ МЧС по Москве.

Уточняется, что сообщение о пожаре в пятиэтажном кирпичном здании на улице 6-й Кожуховской поступило в 03.27. Со слов администрации, на момент пожара внутри находились 305 человек, добавили в ведомстве.

"Горение происходило на 1 этаже и частично в коридоре. К сожалению, в результате пожара погибли три человека", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в 04.18 пожар локализовали и в 04.30 ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Количество спасенных уточняется.