https://news.day.az/world/1339790.html Число умерших от коронавируса в Иране превысило 73 тысячи
Число умерших от коронавируса в Иране превысило 73 тысячи
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 344 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 73 219.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 20 150 человек, число заразившихся достигло 2 575 737.
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