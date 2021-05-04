Число умерших от коронавируса в Иране превысило 73 тысячи

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 344 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 73 219.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 20 150 человек, число заразившихся достигло 2 575 737.