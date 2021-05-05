Поножовщина в центре Лондона, есть погибший

Поножовщина произошла во вторник в торговом центре в Лондоне, один человек погиб. Об этом сообщила городская полиция, передает ТАСС.

"Полицию вызвали в торговый центр Brent Cross в 18:45 [21:45 GMT+4] после сообщений о драке между несколькими мужчинами. Полицейские ответили на вызов и обнаружили мужчину в возрасте 21 года с ножевыми ранениями", - говорится в сообщении на сайте правоохранительных органов. Раненый погиб на месте. Один человек в связи с инцидентом задержан по подозрению в убийстве, еще один - по подозрению в участии в групповой драке.

Ранее газета Daily Mail информировала, что нападение с ножом произошло в магазине компании Apple, посетителей торгового центра эвакуировали.