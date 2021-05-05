Трамп представил онлайн-платформу для общения со сторонниками

Бывший президент США Джо Байден представил новую платформу для общения, где он сможет взаимодействовать со своими подписчиками. Об этом пишет FoxNews.

Платформа называется "Donald J. Trump for President" (Дональда Трампа в президенты). Политик сможет писать сообщения, а также публиковать фото и видео.

По словам источника, близкого к платформе, "это всего лишь способ односторонней связи".

Ранее стало известно, что независимый совет по надзору Facebook пока не принял окончательного решение о том, запрещать или нет экс-президенту пользоваться соцсетью.

Аккаунты Трампа в Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе текущего года после штурма Капитолия его сторонниками.