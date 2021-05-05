Главы МИД стран G7 выступили за сохранение иранской ядерной сделки
Совместный всеобъемлющий план по ядерной программе Ирана (СВПД) остается лучшим способом гарантировать мирный характер ядерной программы Тегерана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговом коммюнике встречи глав МИД G7, распространенном в среду.
"СВПД остается лучшим способом обеспечить полностью мирный характер иранской ядерной программы", - отмечается в документе.
Главы МИД "семерки" высказались в поддержку дискуссий между участниками СВПД и США по восстановлению соглашения, но в то же время выразили обеспокоенность "последними действиями Ирана" в этой сфере, не обозначив точно, о чем идет речь. Главы МИД G7 не стали увязывать сохранение ядерной сделки с требованиями к Ирану в связи с его действиями в регионе, однако призвали Тегеран воздержаться от тех из них, которые, по мнению стран "семерки", создают угрозу безопасности. "Мы призываем Иран прекратить всю деятельность, связанную с баллистическими ракетами и несовместимую с резолюцией Совета Безопасности ООН 2231, воздержаться от дестабилизирующих действий и играть конструктивную роль в укреплении региональной стабильности и мира", - говорится в документе.
Министры иностранных дел адресовали Ирану также требования прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований в регионе и обеспечить соблюдение прав человека внутри страны.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре