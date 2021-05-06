Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Российского посла в Эстонии Александра Петрова вызвали в МИД страны. Об этом сообщает посольство России в Таллине, сообщает ТАСС.
Петрова вызвали в ведомство для вручения ноты протеста в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии, которое приписывают российскому самолету. В диппредставительстве добавили, что в ходе визита посла в министерство был затронут также "ряд вопросов, касающихся взаимоотношений ЕС и России на современном этапе".
Ранее главный штаб Сил обороны Эстонии заявил, что российский самолет Ил-96 нарушил воздушную границу республики. Самолет без разрешения вошел в воздушное пространство около острова Вайндло и провел в нем около минуты, сообщается в заявлении.
Отмечается, что в предполагаемый момент пересечения границы двусторонняя радиосвязь с эстонскими диспетчерами у самолета отсутствовала. Транпондер при этом был включен, но план полета у него отсутствовал.
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