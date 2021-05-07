Спецоперация в Стамбуле: задержаны сторонники "ИГ"

Силы безопасности Турции задержали по меньшей мере восемь человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению, антитеррористическая операция проводилась одновременно в 10 районах Стамбула. Национальность подозреваемых не указывается.

Расследование по делу о причастности задержанных к боевикам продолжается.