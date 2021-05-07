https://news.day.az/world/1340854.html Спецоперация в Стамбуле: задержаны сторонники "ИГ"
Спецоперация в Стамбуле: задержаны сторонники "ИГ"
Силы безопасности Турции задержали по меньшей мере восемь человек по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению, антитеррористическая операция проводилась одновременно в 10 районах Стамбула. Национальность подозреваемых не указывается.
Расследование по делу о причастности задержанных к боевикам продолжается.
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