Встреча с Путиным состоится в июне, уверен Байден

Президент США Джо Байден уверен, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в июне, но конкретное время и место еще не определено.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сказал Байден журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о перспективах проведения российско-американского саммита в июне в ходе его первого европейского турне.

"Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим", - сказал Байден.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются.

Бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США называют столицы Азербайджана, Чехии, Исландии и Словении.