Индии предрекли опустошение из-за коронавирусного апокалипсиса

Оппозиционный политик Рахул Ганди, внук премьер-министра Индии Индиры Ганди, предрекает стране настоящий коллапс, если смертоносную волну COVID-19 не удастся взять под контроль.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Ганди уверяет, что вслед за опустошением Индии будет создана угроза для всего мира.

Он обратился к главе правительства Нарендре Моди с просьбой подготовиться к новому общенациональному карантину, а также ускорить программу вакцинации и отследить появление мутаций коронавируса. По словам Ганди, вторая по численности населения страна должна остановить взрывной рост заболеваемости в своих границах.

"Неконтролируемое распространение вируса в нашей стране будет иметь разрушительные последствия не только для нашего народа, но и для всего остального мира", - заявил политик.

Напомним, Индия продолжает бить антирекорды по числу заболевших COVID-19 за сутки. По данным на 7 мая, в стране выявили около 414 тыс. новых случаев. Днем ранее говорилось о 412,2 тыс. заболевших.

На данный момент страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса: общее число случаев COVID-19 в сутки превысило 21 миллион.