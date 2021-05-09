Власти Малайзии запретят поездки по стране и большинство социальных мероприятий

Власти Малайзии вводят запрет на свободное перемещение по стране, а также приостанавливают большинство массовых социально-экономических мероприятий на фоне роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом пишет в воскресенье газета The Straits Times со ссылкой на старшего министра, министра обороны Исмаила Сабри Якоба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ограничения будут действовать с 10 мая по 6 июня, но через две недели решение может быть пересмотрено", - указал чиновник. "Любые перемещения по стране - между городами, районами и штатами - без специального разрешения полиции будут запрещены", - отметил Исмаил Сабри. По его словам, в этот период "запрещается проводить свадебные торжества, развлекательные и другие массовые мероприятия, в том числе в сфере образования и экономики".

Старший министр ужесточение мер объяснил "наметившейся тенденцией ухудшения ситуации из-за появления новой вариации вируса".