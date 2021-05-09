Раскрыта судьба неуправляемой китайской ракеты

Большая часть обломков неуправляемой китайской ракеты "Чанчжэн-5B" сгорела в атмосфере над Индийским океаном. Оставшиеся обломки отработавшей ступени ракеты упали в воду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Китайской программы пилотируемых полетов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь рассказал, что Китай уделяет большое внимание вхождению CZ-5B в атмосферу. По его словам, ракета-носитель была спроектирована таким образом, чтобы ее большая часть разрушилась и сгорела во время падения, поэтому опасность минимальна.

29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" (CZ-5B) вывело на орбиту главный модуль космической станции КНР. Запуск был объявлен успешным, однако позднее ракета вышла из-под контроля.