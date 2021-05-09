https://news.day.az/world/1341419.html В Грузии выявлено еще 1089 случаев заражения коронавирусом
В Грузии выявлено еще 1089 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 1089 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 18 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 321 919, число умерших - 4 281.
Вылечились 300 989 человек.
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