В Грузии выявлено еще 1089 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 1089 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 18 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 321 919, число умерших - 4 281.

Вылечились 300 989 человек.