https://news.day.az/world/1341932.html Установлена личность одного из стрелков в казанской школе - ВИДЕО
Установлена личность одного из стрелков в казанской школе - ВИДЕО
Личность одного стрелка, открывшего огонь в казанской школе, установили. Им оказался 19-летний Галявиев Ильназ Ренатович, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек. Среди погибших - семь восьмиклассников и учительница. Десять человек получили ранения разной степени тяжести.
ЧП произошло в учебном заведении на улице Файзи во вторник утром 11 мая. В школу зашли двое мужчин с оружием и открыли стрельбу. Один из стрелков был задержан, второй остается в здании. Известно, что один из устроивших стрельбу ученик школы.
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