Число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в казанской школе №175 возросло до девяти. Об этом во вторник заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек", - сказал он.

Минниханов уточнил, что в настоящее время 18 детей находятся в детской клинической больнице. "К сожалению, есть и с огнестрельными ранениями, есть и с переломами, ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей", - сказал он.

По словам президента Татарстана, двое взрослых получают лечение в седьмой больнице, еще один - в Республиканской клинической больнице. "Они тоже имеют огнестрельные ранения, врачи делают все. Мы ожидаем борт из Москвы. При необходимости будет оказана поддержка и федеральными медицинскими центрами", - отметил глава республики.