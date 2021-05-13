https://news.day.az/world/1342458.html Срок годности «Спутника V» увеличили до восьми месяцев
Срок годности «Спутника V» увеличили до восьми месяцев
Срок годности "Спутника V" увеличили до восьми месяцев, в будущем его планируют расширить до одного года. Об этом заявил директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова передает РИА Новости, сообщает Day.Az.
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