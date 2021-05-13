Срок годности «Спутника V» увеличили до восьми месяцев

Срок годности "Спутника V" увеличили до восьми месяцев, в будущем его планируют расширить до одного года. Об этом заявил директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова передает РИА Новости, сообщает Day.Az.