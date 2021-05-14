Ученые рассказали, как распознать COVID-19 у детей

Масштабное исследование, проведенное в США, показало, что у большинства детей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, проявляться специфические симптомы, отличные от тех, которые характерны для "взрослого" варианта COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ранее было известно, что у детей и подростков COVID-19 протекает легче, чем у взрослых. Теперь же ученые выяснили, что и симптомы коронавирусной инфекции у взрослых и детей различные.

Американские исследователи под руководством доктора Панкай Арора (Pankaj Arora) из Университета штата Алабамы в Бирмингеме проанализировали ретроспективные данные по 12 306 педиатрическим пациентам с COVID-19, зафиксированным в статистике системы здравоохранения США.

Авторы обнаружили, что у большинства детей, включенных в исследование, не проявлялись типичные для взрослых пациентов симптомы - высокая температура, сухой кашель или одышка. У 18,8 процента детей были зарегистрированы лихорадка, недомогание, боли в мышцах или суставах, а также нарушения обоняния или вкуса; 16,5 процента имели респираторные симптомы, включая кашель и одышку; 13,9 процента - желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота и диарея; 8,1 процента - дерматологические симптомы - сыпь и шелушение кожи; 4,8 - головные боли.

Всего 672 ребенка из включенных в исследование, были госпитализированы. Это 5,5 процента от общего числа обратившихся за медицинской помощью, что значительно меньше, чем среди взрослых пациентов. Из них 118 были направлены в отделения интенсивной терапии, а для 38-и потребовались аппараты ИВЛ.

При этом риск госпитализации и интенсивной терапии был одинаковым для мальчиков и девочек. И это еще одно отличие от взрослых пациентов, где количество госпитализированных мужчин больше, чем женщин. Предсказуемо выше оказался процент заболевших среди чернокожих и латиноамериканских детей по сравнению с белыми детьми неиспаноязычного происхождения.

Исследователи считают, что клинические особенности протекания COVID-19 у детей и подростков, а также большое количество бессимптомных случаев в этой возрастной группе, требуют разработки особой процедуры скрининга в школах и других детских учреждениях для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Авторы отмечают, что в связи с нечеткостью симптомов или их отсутствием в настоящее время только тестирование позволяет достоверно диагностировать коронавирус у детей и подростков, которые сами часто не болеют, но переносят вирус. Без такого тестирования, по мнению ученых, вряд ли удастся быстро остановить пандемию.