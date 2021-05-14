https://news.day.az/world/1342532.html Операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется - Нетаньяху
Операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется - Нетаньяху
Операция в секторе Газа будут продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Израиле.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
"Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Государстве Израиль. Мы заставим ХАМАС заплатить очень высокую цену, мы делаем это и будем продолжать делать это с большой силой", - распространила заявление премьера его канцелярия.
Нетаньяху не стал уточнять, имеет ли он в виду воздушную, либо наземную и фазу операции.
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