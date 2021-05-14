Турция будет поддерживать палестинцев так же, как Азербайджан в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона будет поддерживать действия палестинцев в Иерусалиме, так же как когда-то Азербайджан в Нагорном Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"...Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме. С той же решительностью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу", - подчеркнул он.

По словам лидера государства, он провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в Газе.

"...Мы призываем международное сообщество действовать. Участие ООН - необходимое условие. То, что нужно сделать, должно быть немедленно сделано, иначе неизбежны ужасные последствия", - сказал Эрдоган.