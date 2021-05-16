Сирены ПВО вновь звучат в Тель-Авиве

Палестинские радикалы из сектора Газа начали в воскресенье новый массированный ракетный обстрел Тель-Авива, в городе звучат сирены ПВО, в небе слышны многочисленные разрывы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Армейская пресс-служба сообщает, что сигналы ПВО звучат в воскресенье в районе так называемого Большого Тель-Авива - города и его пригородов. "Сирены воздушной тревоги звучат в городской черте Тель-Авива и в Гуш-Дане (Тель-Авив с пригородами - прим. ТАСС), а также в районах, граничащих с сектором Газа", - говорится в сообщении военных.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая.