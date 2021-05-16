Экстренное заседание Совета ЕС по палестино-израильскому конфликту пройдет 18 мая

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель решил созвать 18 мая экстренную видеоконференцию министров иностранных дел 27 стран сообщества, чтобы обсудить ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Соответствующую публикацию он разместил в воскресенье в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с продолжающейся эскалацией напряженности в отношениях между Израилем и Палестиной и неприемлемым числом жертв среди гражданского населения я созываю во вторник чрезвычайное заседание министров иностранных дел ЕС", - написал Боррель.