https://news.day.az/world/1342969.html Экстренное заседание Совета ЕС по палестино-израильскому конфликту пройдет 18 мая
Экстренное заседание Совета ЕС по палестино-израильскому конфликту пройдет 18 мая
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель решил созвать 18 мая экстренную видеоконференцию министров иностранных дел 27 стран сообщества, чтобы обсудить ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Соответствующую публикацию он разместил в воскресенье в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В связи с продолжающейся эскалацией напряженности в отношениях между Израилем и Палестиной и неприемлемым числом жертв среди гражданского населения я созываю во вторник чрезвычайное заседание министров иностранных дел ЕС", - написал Боррель.
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