https://news.day.az/world/1347564.html Cтрельба в Чикаго - ранены подростки
Cтрельба в Чикаго - ранены подростки
Четыре подростка получили ранения в результате стрельбы в кафе в Чикаго в американском штате Иллинойс.
Как пишет портал Chicago Suntimes, инцидент произошел на парковке у ресторана. Мимо заведения проехал автомобиль темного цвета, из которого открыли огонь, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Двое юношей находятся в тяжелом состоянии. Злоумышленники пока не задержаны.
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