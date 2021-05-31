Cтрельба в Чикаго

Четыре подростка получили ранения в результате стрельбы в кафе в Чикаго в американском штате Иллинойс.

Как пишет портал Chicago Suntimes, инцидент произошел на парковке у ресторана. Мимо заведения проехал автомобиль темного цвета, из которого открыли огонь, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Двое юношей находятся в тяжелом состоянии. Злоумышленники пока не задержаны.