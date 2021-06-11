https://news.day.az/world/1351535.html Около 20 человек погибли в ДТП в Пакистане
Около 20 человек погибли в ДТП в Пакистане
В Пакистане в пятницу произошло ДТП с автобусом, в результате чего погибли не менее 19 человек, еще 50 пострадали.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "A Haber", автокатастрофа произошла в провинции Белуджистан. Водитель не справился с управлением на повороте, в результате чего автобус с паломниками, которые возвращались в провинцию Синд после посещения суфийской святыни, вылетел в кювет и перевернулся.
Телеканал напоминает, что в Пакистане часто происходят ДТП со смертельными исходами из-за плохой дорожной инфраструктуры и несоблюдения правил дорожного движения.
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