Около 20 человек погибли в ДТП в Пакистане

В Пакистане в пятницу произошло ДТП с автобусом, в результате чего погибли не менее 19 человек, еще 50 пострадали.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "A Haber", автокатастрофа произошла в провинции Белуджистан. Водитель не справился с управлением на повороте, в результате чего автобус с паломниками, которые возвращались в провинцию Синд после посещения суфийской святыни, вылетел в кювет и перевернулся.

Телеканал напоминает, что в Пакистане часто происходят ДТП со смертельными исходами из-за плохой дорожной инфраструктуры и несоблюдения правил дорожного движения.