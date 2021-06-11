https://news.day.az/world/1351593.html В Австралию пришла снежная зима - ВИДЕО
В Австралию пришла снежная зима - ВИДЕО
Юго-восток Австралии накрыла волна непогоды.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, из-за обильных осадков и сильного ветра (порывы достиглаи 119 километров в час) без эклектричества остались более чем 200 000 домов. Возникла угроза наводнений.
В ряде райнов повалены деревья, произошли оползни. По словам местных властей, такого здесь не видели с 2008 года. Аварийные службы получили более 5000 звонков с просьбой о помощи. Воздух, пришедший из Антарктики, понизил температуру в Сиднее до 10 градусов. Это был самый холодный день за последние 35 лет, сообщают местные СМИ.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре