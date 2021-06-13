США увеличат количество авиабаз с ядерным оружием

США планируют к 2030 году увеличить с двух до пяти число авиабаз стратегической авиации, где размещается ядерное оружие. Об этом сообщили в Федерации американских ученых, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сейчас стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, B-2 Spirit и B-1B Lancer расположены на авиабазах Майнот (штат Северная Дакота), Уайтмен (штат Миссури), Барксдейл (штат Луизиана), Элсуорт, (штат Южная Дакота) и Дайесс (штат Техас).

Хранилища с ядерными авиабомбами и крылатыми ракетами с ядерными боеголовками есть только на авиабазах Майнот и Уайтмен, где находятся стратегические бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие B-52H Stratofortress и B-2 Spirit.

Число таких авиабаз увеличится в связи с поступлением в американские военно-воздушные силы новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Они будут дислоцированы на авиабазах Элсуорт, Дайесс и Уайтмен. Там будут созданы хранилища для ядерных авиабомб и крылатых ракет с ядерными боеголовками.

Фото: Gill Allen/AP