https://news.day.az/world/1352071.html Террористы YPG/PKK атаковали больницу на севере Сирии - много погибших
Террористы YPG/PKK атаковали больницу на севере Сирии - много погибших
Террористическая организация YPG/PKK подвергла ракетному обстрелу частную клинику в районе Африн на севере Сирии, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.
Об этом говорится в сообщении, распространенном администрацией пограничной с Сирией турецкой провинции Хатай.
В результате атаки пострадали 13 пациентов лечебного учреждения, еще 27 получили ранения.
Согласно информации, снаряды были выпущены с территории района Телль-Рифат, находящегося под контролем сил режима Башара Асада.
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