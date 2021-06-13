11 человек погибли в результате взрыва газа в Китае

Как минимум 11 человек погибли в результате взрыва природного газа в городе Шиянь (провинция Хубэй) Китае. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Еще 37 человек находятся в критическом состоянии. Всего госпитализированы 144 человека.

Взрыв произошел на территории жилого комплекса в районе Чжанвань. Там располагается самый большой продовольственный рынок: около 40 киосков уже разрушены из-за взрыва. Он прогремел около 6:30 по местному времени.

Больницы Шияня просят местных жителей сдать кровь, чтобы помочь раненым.