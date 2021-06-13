Террористы PПК атаковали больницу в Сирии

Министерство иностранных дел Турции решительно осудило атаку террористов PПК и ответвлений этой кровавой организации YPG и SDG на частную больницу в центре города Африн на севере Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"PKK/YPG/SDG в очередной раз продемонстрировала свою сущность, свое кровавое лицо, подвергнув ракетному и артиллерийскому обстрелу мирных граждан и медицинских работников, бесстрашно предоставляющих услуги сирийскому народу при любых обстоятельствах", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции выразили соболезнования сирийскому народу в связи со смертью мирных граждан и пожелали скорейшего исцеления раненым.

"Анкара призывает международное сообщество увидеть реалии и прекратить поддержку этой террористической организации, действующей под различными названиями. Мы подтверждаем готовность всегда и везде продолжать борьбу со всеми террористическими организациями, представляющими угрозу для нашей национальной безопасности и мирных граждан Сирии", - говорится в сообщении.

Накануне террористическая организация YPG/PKK подвергла ракетному и артиллерийскому обстрелу частную клинику в городе Африн на севере Сирии.

В результате атаки погибли 13 мирных граждан, еще 27 получили ранения, сообщила администрация пограничной с Сирией турецкой провинции Хатай.

Согласно информации, снаряды были выпущены с территории района Таль-Рыфат, находящегося под контролем сил режима Башара Асада.