Барселона: протесты против насилия в отношении женщин и детей

Тысячи женщин вышли на улицы Барселоны в пятницу вечером, протестуя против насилия в отношении женщин и детей, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Поводом стало известие о том, что полиция обнаружила тело шестилетней Оливии, которую отец забрал без разрешения у матери, с которой был в разводе, в конце апреля. Младшая из сестёр, годовалая девочка, которую он также забрал, по-прежнему разыскивается. По данным полиции, с 2013 года в Испании отцы убили 39 несовершеннолетних детей из желания причинить мучения своим бывшим жёнам.