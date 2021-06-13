https://news.day.az/world/1352174.html Барселона: протесты против насилия в отношении женщин и детей - ВИДЕО
Барселона: протесты против насилия в отношении женщин и детей - ВИДЕО
Тысячи женщин вышли на улицы Барселоны в пятницу вечером, протестуя против насилия в отношении женщин и детей, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Поводом стало известие о том, что полиция обнаружила тело шестилетней Оливии, которую отец забрал без разрешения у матери, с которой был в разводе, в конце апреля. Младшая из сестёр, годовалая девочка, которую он также забрал, по-прежнему разыскивается. По данным полиции, с 2013 года в Испании отцы убили 39 несовершеннолетних детей из желания причинить мучения своим бывшим жёнам.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре