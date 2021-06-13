Женщина заявила, что заметила "призрака" во время осмотра квартиры

Жительница США испугалась, заметив "загадочную фигуру" во время виртуального осмотра квартиры, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сара Вандербильт искала новую квартиру в Нью-Йорке с помощью приложения о недвижимости. Во время виртуального тура она осматривала один из вариантов, когда заметила в кадре на кровати женщину. При этом в следующий момент незнакомка исчезла.

Американка поделилась этими кадрами в соцсети TikTok. Ролик тут же стал вирусным, хотя ничего мистического в нем нет. Судя по всему, во время съемки квартиры в кадр просто попала одна из предыдущих хозяек.

"Привидение просто пролистывает TikTok в углу", - пошутил один из интернет-пользователей.

Позднее выяснилось, что "таинственная фигура" на самом деле является еще одной пользовательницей TikTok, проживавшей здесь. Она вышла на связь в комментариях на странице Сары.