Евросоюз захотел покончить с пандемией коронавируса

Европейский союз (ЕС) намерен покончить с пандемией коронавируса в 2022 году. Об этом в беседе с журналистами после саммита стран "Большой семерки" (G7) рассказал источник в ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"ЕС настаивал на необходимости ускорения доступа к вакцинам... Есть четкая цель - вакцинировать мировое население и покончить с пандемией в 2022 году", - сказал источник.

10 июня в ЕС отчитались о 100 миллионах привитых от коронавируса граждан. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрировало четыре вакцины для использования в ЕС - AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Эти же препараты получили одобрение ВОЗ.