Кнессет утвердил новое правительство Израиля

Кнессет (парламент Израиля) утвердил в воскресенье новое правительство Израиля, сформированное по итогам выборов 23 марта лидерами партий "Еш атид" Яиром Лапидом и "Ямина" Нафтали Беннетом.

"60 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 высказались против, один воздержался", - заявил спикер парламента Мики Леви после завершения поименного голосования депутатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания Кнессета осуществляла парламентская пресс-служба.

В ближайшие часы ожидается присяга нового кабмина, указали в пресс-службе.