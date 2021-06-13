https://news.day.az/world/1352249.html Кнессет утвердил новое правительство Израиля
Кнессет утвердил новое правительство Израиля
Кнессет (парламент Израиля) утвердил в воскресенье новое правительство Израиля, сформированное по итогам выборов 23 марта лидерами партий "Еш атид" Яиром Лапидом и "Ямина" Нафтали Беннетом.
"60 депутатов Кнессета проголосовали за доверие правительству, 59 высказались против, один воздержался", - заявил спикер парламента Мики Леви после завершения поименного голосования депутатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания Кнессета осуществляла парламентская пресс-служба.
В ближайшие часы ожидается присяга нового кабмина, указали в пресс-службе.
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