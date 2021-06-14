Эрдоган встретился с Борисом Джонсоном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как сообщает Day.Az, встреча турецкого и британского лидеров состоялась в Брюсселе в рамках саммита НАТО.

Отметим, сегодня президент Турции встретился также со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Напомним, в 18.00 по турецкому времени Эрдоган встретится и с президентом США Джо Байденом.