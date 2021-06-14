https://news.day.az/world/1352444.html Эрдоган встретился с Борисом Джонсоном
Эрдоган встретился с Борисом Джонсоном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Как сообщает Day.Az, встреча турецкого и британского лидеров состоялась в Брюсселе в рамках саммита НАТО.
Отметим, сегодня президент Турции встретился также со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Напомним, в 18.00 по турецкому времени Эрдоган встретится и с президентом США Джо Байденом.
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