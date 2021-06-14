Макрон о переговорах с Эрдоганом

Переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проведенные на полях саммита НАТО, прошли в хорошей атмосфере. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в понедельник, выступая на пресс-конференции по итогам встречи и завершившегося саммита, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эти переговоры прошли у нас в миролюбивой атмосфере", - подчеркнул французский лидер. В то же время, имея в виду прежние оскорбительные высказывания Эрдогана в свой адрес и возникшую полемику, он отметил, что на нынешних переговорах "никаких извинений не было сделано и никакая сторона их и не требовала". "Но было проявлено четкое стремление возобновить [нормальную] работу", - заявил Макрон.

Он особо подчеркнул при этом, что "последние месяцы были отмечены более спокойными публичными заявлениями" сторон. "И я выражаю в этой связи свое удовлетворение", - сказал Макрон. "В ходе переговоров оба мы констатировали, что необходимо, исходя из наших коллективных целей, приложить все силы к тому, чтобы обеспечить совместную работу", - сказал он.

Вопрос ислама

Макрон сообщил, что в ходе переговоров "сделал целый ряд уточнений по темам, которые могли бы в противном случае быть искажены и использовались бы как повод для атак". "В первую очередь это касается вопроса ислама. "Я четко заявил президенту Эрдогану, что политика Франции отнюдь не заключается в том, чтобы вести нападки на какую-либо религию", - сказал он.

"Много миллионов наших сограждан являются верующими мусульманами, ежедневно практикуют эту религию", - отметил французский лидер. "Хочу подчеркнуть в этой связи, что эта сфера не касается французского государств и все, чего оно требует от мусульман, - это строго соблюдать законы и правила Французской Республики", - сказал Макрон.

"С одной стороны, правительство Франции и французский народ борются против всех форм терроризма, включая исламистский терроризм. И с другой - Франция усиливает свою политику, направленную против экстремистских групп, которые искажают и используют в своих целях религию с тем, чтобы подтолкнуть тем самым ряд граждан нарушать законы <...>", - в то же время отметил он.

Понимание Эрдогана

"Считаю, что все эти сделанные Эрдогану уточнения были необходимы для того, чтобы избежать упрощенческого подхода, который уже привел к возникновению целой эскалации инцидентов и протестов [против Франции]. Причем не только во Турции, но и в целом ряде других регионов, где ислам является ведущей религией. Причем все это было использовано в своих целях целым рядом государств, которые отнюдь не являются друзьями Франции", - заметил французский президент.

"Президент Эрдоган с пониманием воспринял все эти разъяснения с моей стороны и дал понять, что для него важны как безопасность Франции, так и сплоченность ее населения". "При этом я ему напомнил, что для Франции является важной целью уважать все религии", - сказал Макрон.

"Это тот путь, на котором мы можем создать линии сотрудничества [с Турцией] и полезных действий. Поэтому очень важно обеспечить продвижение по нему", - отметил в заключение французский президент.