Экспорт швейцарских часов резко сократился

Экспорт швейцарских часов в мае 2021 года снизился на 11,9% по сравнению с допандемийным маем 2019 года и составил 1,797 млрд швейцарских франков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. На таком же уровне был зафиксирован экспорт и в апреле текущего года.

По сравнению с маем прошлого года экспорт подскочил в 2,7 раза. В апреле рост по сравнению с апрелем 2020 года составлял 5.5 раза, в марте - 37,2%, до этого экспорт часов снижался в годовом сравнении 13 месяцев подряд. Федерация часовой промышленности напоминает, что в мае 2020 года показатель упал на 67,9%, поэтому сравнивать динамику в годовом выражении не считает уместным.

Поставки наручных часов, на долю которых приходится основная часть экспорта, в мае сократились на 9,2% по сравнению с маем 2019 года - до 1,709 млрд франков.

Экспорт швейцарских часов в Китай вырос по сравнению с маем 2019 года на 17,4%, до 264 млн франков, в США - на 16,6%, до 242,9 млн, в Великобританию - на 8,3%, до 105,7 млн франков. При этом экспорт в Гонконг снизился на 27,5%, до 197 млн, в Японию - на 26,4%, до 112,1 млн, в Сингапур - на 3,8%, до 108,4 млн. Эти 6 стран в мае заняли 57,3% рынка сбыта часов из Швейцарии. В целом поставки часов в эти 6 стран сократились на 3,5% в двухгодовом выражении.

В январе-мае экспорт часов из Швейцарии снизился на 3% по сравнению с январем-маем 2019 года - до 8,663 млрд швейцарских франков. В годовом выражении рост составил 50%.