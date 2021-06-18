В Испании отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе

Это будут последние выходные в Испании с обязательным ношением масок на открытом воздухе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что с 26 июня будет отменяется обязательное ношение масок на улице. Эта мера должна быть утверждена на внеочередном заседании Совете министров в предстоящий четверг. Педро Санчес объявил об этом в начале своего выступления на закрытии ежегодной экономической сессии "Círculo de Economía" в Барселоне.

С 26-го числа можно будет ходить без маски на открытом воздухе при условии, что будет соблюдено безопасное расстояние 1,5 метра между людьми. Решение об отмене масок на улице последовало после увеличения числа вакцинированных, снижения заболеваемости коронавирусом.

На сегодняшний день в Испании привиты хотя бы одним компонентом вакцины 22 365 104 человек (47, 83 проц населения), прошли полную схему вакцинации 13 641 091 человек (29,18 проц).