Названа причина кушения самолета в России

Названа причина аварийной посадки самолета в России.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, у совершившего аварийную посадку в Кемеровской области РФ самолета отказал один из двигателей.

Сообщается, что при заходе на посадку он столкнулся с лесным массивом.