https://news.day.az/world/1354012.html Названа причина кушения самолета в России
Названа причина кушения самолета в России
Названа причина аварийной посадки самолета в России.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, у совершившего аварийную посадку в Кемеровской области РФ самолета отказал один из двигателей.
Сообщается, что при заходе на посадку он столкнулся с лесным массивом.
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