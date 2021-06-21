Названы первые жертвы испытаний американского гиперзвукового оружия

Будущие испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) спровоцируют гибель четырех улиток и до 90 моллюсков на атолле Кваджалейн в южной части Тихого океана. Возможных первых жертв тестов американского оружия называет The Drive, ссылаясь на отчет Центра ядерного оружия Военно-воздушных сил США, расположенного на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме улиток и моллюсков, от испытаний AGM-183A ARRW могут пострадать, в частности, более ста горбатых губанов и свыше 10 тысяч колоний кораллов. Согласно изданию, это может произойти вследствие появления ударных волн, возникающих при столкновении ракеты с атоллом.

Появление соответствующего отчета в The Drive объясняют тем, что Пентагон, являясь крупнейшим в мире потребителем топлива, обеспокоен состоянием окружающей среды.