https://news.day.az/world/1354205.html В Антверпене обрушилось здание школы, есть жертвы
В Антверпене обрушилось здание школы, есть жертвы
Число жертв обрушения здания школы в Антверпене в субботу выросло до пяти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
B настоящее время обнаружены тела всех пяти человек, поиски которых велись ранее. Еще девять человек получили ранения, состояние пострадавших оценивается как стабильное.
Ранее агентство DPA сообщило об одном погибшем в результате обрушения. По его сведениям, инцидент произошел, когда в здании велись строительные работы. Предполагается, что все пострадавшие являются работниками ремонтных служб.
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