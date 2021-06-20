В России выявили 17 611 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 17 611 новых случаев коронавируса. Общее число заражений составило 5 316 826. Об этом в воскресенье, 20 июня, оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции сообщил в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве (8305), Московской области (1638) и Санкт-Петербурге (1019). Меньше всего - в Еврейской автономной области (7), Ненецком автономном округе (3) и Чукотском автономном округе (1).

За сутки скончались 450 пациентов с коронавирусом, 8629 человек вылечились. Всего за время пандемии в России умерли 129 361 инфицированных, полностью выздоровели 4 869 972 человека.