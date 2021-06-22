В ЕС впервые испытали ракетный двигатель замкнутой схемы

Компания Rocket Factory Augsburg (RFA) из Германии провела успешные огневые испытания жидкостного ракетного двигателя замкнутой схемы. Тест состоялся в шведском городе Кируна и продолжался две секунды, говорится в заявлении фирмы, обнародованном в понедельник, 21 июня, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Замкнутая схема означает, что газы, полученные в процессе сжигания топлива в газогенераторе, не сбрасываются через сопло, а поступают в основную камеру сгорания. Это позволяет избежать выброса несгоревшего топлива. Такая технология существенно увеличивает эффективность ракеты-носителя, а также снижает углеродный след и затраты на запуск. По оценке RFA, ракеты с этим двигателем могут вывести в космос на 30% больше полезной нагрузки при аналогичной стоимости пуска.

Компания из Германии стала первой в Евросоюзе и девятой в мире, успешно испытавшей полномасштабный ракетный двигатель замкнутой схемы. Ранее такого же успеха добились в США, России, Индии, Китае, Украине и Японии. Последними такие устройства разработали американские частные компании SpaceX и Blue Origin.