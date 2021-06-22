https://news.day.az/world/1355143.html Американские военные взорвали 18-тонную бомбу рядом с авианосцем - ВИДЕО--> -->
Американские военные взорвали 18-тонную бомбу рядом с авианосцем - ВИДЕО
Военные США испытали авианосец Gerald R. Ford на устойчивость к взрыву у побережья Флориды.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, рядом с кораблем подорвали 18-тонную бомбу. Ее срабатывание сейсмологи приняли за толчки магнитудой 3,9
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре