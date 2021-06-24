В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия

Участница январских беспорядков в Вашингтоне приговорена к условному сроку, общественным работам и штрафу. Агентство The Associated Press (АP) отмечает, что это первый приговор, вынесенный по делу о штурме Капитолия сторонниками бывшего американского президента Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о 49-летней жительнице штата Индиана Анне Морган Ллойд, которая ранее пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в незаконной демонстрации. "Мне стыдно, что события того дня стали диким проявлением жестокости", - приводит АP ее показания в суде.

Ллойд приговорена к трем годам условно, 120 часам общественных работ и штрафу в размере $500. Прокуратура отмечала, что женщина не была замечена в насилии и не участвовала в подготовке беспорядков, в связи с чем было решено ограничиться условным сроком вместо грозивших ей шести месяцев в тюрьме.

АP отмечает, что в общей сложности по делу о беспорядках в Вашингтоне проходят около 500 человек. Судья в столичном округе Колумбия подчеркнул, что остальным обвиняемым не следует рассчитывать на то, что всем им удастся избежать тюремного срока.